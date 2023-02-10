В Минобороны иронически прокомментировали заявление Шойгу об успехах оккупантов под Угледаром: видео

Украинское оборонное ведомство опубликовало кадры по уничтожению колонны российской бронетехники. В российских пабликах сообщают о 30 потерянных боевых машинах.

В Министерстве обороны Украины "потролили" главу военного ведомства России Сергея Шойгу, уверяющего, что боевые действия оккупантов в районе Угледара идут успешно.

В ответ на это утверждение российского министра в украинском оборонном ведомстве опубликовали видео удара по колонне российской бронетехники, пытавшейся штурмовать город.

"Министр обороны РФ Шойгу: "В настоящее время боевые действия в районе Угледара идут успешно". Это точно", – говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Russian Defense ministr Shoigu: "Коррентно, борьба соперничества в Воскресенье области является успешной."



So true. pic.twitter.com/oCxcRRwK2l — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 10, 2023

В российских военных пабликах тоже распространяют схожее видео и утверждают, что на одном из участков угледарского фронта большая группа российских танков и БМП попала под удар ВСУ. Приблизительное количество потерь – 30 единиц.

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Российские "военные обозреватели" жестко критикуют военное руководство РФ, которое "не сделало выводов из прошлых неудач".

В утренней сводке 10 февраля британская разведка сообщила, что оккупанты обошли западную окраину Угледара, но понесли особо тяжелые потери, привлекая к наступлению неопытных бойцов.

Российские войска бежали и бросили на произвол судьбы по меньшей мере 30 бронетранспортеров в одном инциденте после неудачного штурма, резюмировали в сводке.

Напомним, в районе Угледара Донецкой области танковое подразделение 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, дислоцирующейся во Владивостоке, попало в устроенную украинскими бойцами засаду.

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