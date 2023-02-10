В Минобороны Молдовы подтвердили, что российская ракета была в их воздушном пространстве

Министерство обороны Молдовы подтвердило, что российская ракета "Калибр" 10 февраля во время массированного обстрела Украины пересекла их воздушное пространство.

Об этом говорится в сообщении Facebook.

Там уточнили, что в 10:18 ракета пересекла государственную границу Республики Молдова в районе села Мокра в губернаторстве Транснистрия. Отмечается, что дальше ракета пролетела над Сорочским районом в сторону Украины.

"Министерство обороны в сотрудничестве с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова", — говорится в сообщении.

Российские ракеты пересекли воздушные просторы Молдовы и Румынии.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты, выпущенные по Украине, пересекли воздушное пространство страны НАТО. Речь идет о Румынии и Молдове.

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что украинская ПВО могла бы сбить эти ракеты, однако не сделала этого из-за опасений за жизнь иностранных граждан.

Глава делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев отметил, что таким образом Путин провоцирует НАТО и повышает ставки.

Читайте также: