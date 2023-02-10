Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Минобороны Молдовы подтвердили, что российская ракета была в их воздушном пространстве

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
986
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Минобороны Молдовы подтвердили, что российская ракета была в их воздушном пространстве

Фото: ТАСС

Молдова осудила российские атаки Украины, используя чужую территорию.

Министерство обороны Молдовы подтвердило, что российская ракета "Калибр" 10 февраля во время массированного обстрела Украины пересекла их воздушное пространство.

Об этом говорится в сообщении Facebook.

Там уточнили, что в 10:18 ракета пересекла государственную границу Республики Молдова в районе села Мокра в губернаторстве Транснистрия. Отмечается, что дальше ракета пролетела над Сорочским районом в сторону Украины.

"Министерство обороны в сотрудничестве с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова", — говорится в сообщении.

Российские ракеты пересекли воздушные просторы Молдовы и Румынии.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты, выпущенные по Украине, пересекли воздушное пространство страны НАТО. Речь идет о Румынии и Молдове.

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что украинская ПВО могла бы сбить эти ракеты, однако не сделала этого из-за опасений за жизнь иностранных граждан.

Глава делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев отметил, что таким образом Путин провоцирует НАТО и повышает ставки.

Читайте также:

Вступление в НАТО = войне с Россией: в Молдове скандал из-за устрашения экспрезидента

Вступление в НАТО = войне с Россией: в Молдове скандал из-за устрашения экспрезидента

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
986
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация