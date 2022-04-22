В Минобороны назвали оружие, которое сейчас необходимо украинской армии для одержания окончательной победы

В Министерстве обороны Украины сообщили, что армия Украины нуждается в тяжелом вооружении от западных партнеров.

В частности, речь идет о системах ПВО, противотанковых системах, ракетах и прочем, об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в телемарафоне "Єдині новини" в пятницу, 22 апреля.

Она подчеркнула, что в министерстве не могут раскрыть всю информацию относительно вооружения Вооруженных сил Украины. В то же время Маляр отметила, что Украина со своей стороны делает все необходимое. Украинская сторона ведет на сегодняшний день очень активную дипломатическую и политическую деятельность, и списки того, что нам нужно, сформированы.

"Во-первых, это – закрыть списки от ВСУ, это – секретная информация, она прорабатывается нашими западными партнерами. И на сегодняшний день на прямой связи есть и наш президент с другими президентами, и наш министр обороны с министрами других стран, и наш главнокомандующий с главнокомандующими из других государств.То есть на сегодняшний день, с точки зрения коммуникации, со стороны Украины выстроен абсолютный, качественный и очень эффективный процесс ", — сказала она.

Маляр добавила, что позиция западных стран по поставке Украине вооружения меняется в лучшую сторону, но эта помощь не может быть быстро доставлена через определенные процедуры. "Но именно от этой помощи будет зависеть продолжительность войны", – отметила заместитель Минобороны.

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