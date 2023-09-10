В Минобороны назвали основные направления наступления оккупантов: "хотят совершить реванш"

Для оккупантов основным направлением наступления остается восток, они все еще планируют выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Для них там четыре основных направления наступления – Купянский, Лиманский, Авдеевский, Марьянский.

Об этом "Голосу Америки" рассказала заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр.

По ее словам, на Бахмутском направлении военные ВСУ двигаются вперед – они находятся в обороне.

"По востоку мы видим определенную изменчивость, бывает время, например, как три недели назад – было обострение на Купянском, Иловайском направлении. Дальше, если смотреть по цифрам обстрелов и штурмов, их будто сейчас поменьше, но это не значит, что на этих направлениях и у них, по сути, там несколько задач", — отметила она.

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Как рассказала заместитель министра обороны, оккупационная армия РФ с одной стороны хочет выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а на Купянском направлении – осуществить реванш и вернуть то, что было освобождено минувшей осенью.

Однако Россия также пытается расконцентрировать внимание наших Сил обороны по разным направлениям, чтобы мы не могли их собрать на Бахмутском направлении, где происходит успешное продвижение украинских военных.

"Марьинку они фактически стерли уже с лица земли, там не осталось ни одного дома уже, но захватить и взять контроль над Марьинкой они не могут. Обстреливать они могут, у них есть ресурсы, но наши мощнее там стоят. Критическая точка сейчас — Авдеевка. То же самое, она уже практически разрушена, там уже все зарылись в землю, но тоже взять под контроль они не могут. Зайти в Марьинку они опасаются, чтобы не завязывать там в таких боях как они в Бахмуте завязались, пытаясь окружить. Уже почти год они не могут это сделать, поэтому там везде ожесточенные бои и они не оставляют цели именно на востоке двигаться вперед. На юге они там везде в обороне", — резюмировала Ганна Маляр.

Напомним, Ганна Маляр рассказала, что за время контрнаступления украинские военные освободили около 270 кв км.

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