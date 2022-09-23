В Минобороны назвали потери Украины в войне против российских оккупантов

В Минобороны рассказали о приблизительных потерях Украины в войне против российских оккупантов. Так, Вооруженные силы Украины потеряли более 9 тысяч героев.

При этом в Минобороны пока не могут назвать точную цифру из-за невозможности подсчета погибших бойцов в Мариуполе.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью Youtube-каналу "ISLND TV".

По ее словам, потери Украины в войне значительно меньше, чем у врага, что доказывает мастерство ВСУ.

"Это не сотни тысяч. Слава Богу, что это не сотни тысяч. Озвучивалась цифра около 9 тысяч несколько недель назад. Безусловно, у нас есть Мариуполь, где мы до конца не знаем количество погибших. Это тысячи, но это точно не сотни тысяч... Если у них больше 50 тысяч, а у нас мы называем около 9 тысяч, ну немного сейчас уже больше", — отметила Маляр.

При этом она подчеркнула, что речь идет исключительно о военных, поскольку подсчетом количества погибших гражданских занимается другое ведомство.

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