В Минобороны назвали потери Украины в войне против российских оккупантов

В Минобороны рассказали о приблизительных потерях Украины в войне против российских оккупантов. Так, Вооруженные силы Украины потеряли более 9 тысяч героев.
При этом в Минобороны пока не могут назвать точную цифру из-за невозможности подсчета погибших бойцов в Мариуполе.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью Youtube-каналу "ISLND TV".
По ее словам, потери Украины в войне значительно меньше, чем у врага, что доказывает мастерство ВСУ.
"Это не сотни тысяч. Слава Богу, что это не сотни тысяч. Озвучивалась цифра около 9 тысяч несколько недель назад. Безусловно, у нас есть Мариуполь, где мы до конца не знаем количество погибших. Это тысячи, но это точно не сотни тысяч... Если у них больше 50 тысяч, а у нас мы называем около 9 тысяч, ну немного сейчас уже больше", — отметила Маляр.
При этом она подчеркнула, что речь идет исключительно о военных, поскольку подсчетом количества погибших гражданских занимается другое ведомство.
Читайте также:
- Россияне маскируют иранские беспилотники под названием "Герань-2": за сутки ВСУ приземлили четыре таких
- "Путин нервничает, потому что знает, что может потерять все" — западная аналитика
- На востоке оккупанты пытаются удержать захваченные территории, но ВСУ наступают — британская разведка