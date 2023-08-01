В Минобороны назвали, сколько километров освобождено во время контрнаступления

Россияне в свою очередь атакуют на Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях.

Российские оккупанты прилагают все усилия, чтобы остановить украинское наступление на Бахмутском направлении, но безуспешно.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в Телеграме.

По ее словам, на Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях враг сконцентрировал людей и технику и штурмует с целью оттянуть наши силы с восточного направления наступления.

Украинские защитники в изнурительных боях отбивают все вражеские штурмы, заверила Маляр.

На всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, фиксируют увеличение вражеских обстрелов. Она подчеркнула, что восток – основное направление наступления россиян. Ведь ключевая цель РФ – полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

На Бахмутском направлении сегодня – плотный огонь артиллерии, минирование и мощное сопротивление врага.

"Для наших защитников главное – это жизни бойцов. Поэтому они пытаются двигаться осторожно, чтобы не терять людей", – пояснила заместитель министра.

В телемарафоне Маляр добавила, что во время контрнаступления уже деоккупирован 241 квадратный километр на юге и востоке страны.

"К примеру, за прошедшую неделю, если говорить о Бахмутском направлении, там освободили два квадратных километра и вместе уже 37 квадратных километров. Если о юге, более 12 (квадратных километров – ред.) было освобождено за прошедшую неделю. Итого – более 204 квадратных километров", – рассказала заместитель главы Минобороны.

Ранее Анна Маляр назвала контрнаступление ВСУ "украинским военным феноменом", поскольку наша армия наступает, не имея преимущества перед россиянами.

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