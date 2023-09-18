В Минобороны назвали, сколько километров освобождено с начала контрнаступления

Анна Маляр рассказала об успехах и продвижении украинских военных.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на прошлой неделе украинские войска освободили 2 кв. км возле Бахмута Донецкой области.

Об этом пишет Military Media Center.

По ее словам, всего с начала украинского наступления в районе Бахмута освобождено 51 кв. км.

На южном фронте Силы обороны за прошлую неделю освободили 5,2 кв. км.

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Анна Маляр отметила, что украинские военные продвигаются по Мелитопольскому направлению.

"Южнее и восточнее Роботиного мы имели успехи и в течение прошлой недели на южном направлении было освобождено 5,2 кв. км", — сказала заместитель министра обороны.

Всего за время наступательных действий на юге ВСУ освободили уже более 260 кв. км.

Освобождение Клищиевки

17 сентября бойцы объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лют", подразделений 80-й отдельной десантной штурмовой бригады и 5-й отдельной штурмовой бригады вернули украинский флаг над селом Клищиевка на Донетчине, расположенном к югу от Бахмута.

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