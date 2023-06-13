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В Минобороны назвали сумму ущерба окружающей среде из-за обстрелов РФ в 2022 году — сумма на миллиарды

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Минобороны назвали сумму ущерба окружающей среде из-за обстрелов РФ в 2022 году — сумма на миллиарды

В Минобороны назвали сумму ущерба окружающей среде из-за обстрелов РФ. / Фото: Associated Press

По всем фактам бомбардировок военная прокуратура и СБУ зарегистрировали соответствующие уголовные производства.

Ущерб окружающей среде из-за бомбежки армией России военных объектов в Украине только за 2022 год оценивается в 298 млрд грн.

Об этом в Military Media Center на круглом столе сообщил представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины майор Владислав Дудар.

По его словам, соответствующая оценка, проведенная в рамках работы совместной рабочей группы с участием специалистов Минобороны и Минсреды, учитывает загрязнение территорий и выбросы в атмосферу.

"За этот год (2023 – ред.) мы провели обследование около 40 объектов, и соответствующие расчеты сейчас производятся Госэкоинспекцией", — добавил представитель Минобороны.

По всем фактам бомбардировок военная прокуратура и СБУ зарегистрировали соответствующие уголовные производства.

Напомним, в Верховной Раде подсчитали ориентировочную сумму ущерба окружающей среде из-за подрыва Россией Каховской ГЭС.

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Дата публикации
Просмотры
163
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