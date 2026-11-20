Отсрочка для студентов

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В Украине могут изменить правила отсрочки от мобилизации студентам. Соответствующий вопрос уже обсуждается в Министерстве обороны и других государственных ведомствах. В частности, рассматривают возможность пересмотра законодательных оснований получения отсрочки в связи с учебой.

Об этом рассказал министр образования и науки Андрей Бутенко в интервью Общественному.

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Почему в Украине обсуждают ограничение отсрочки для студентов

По словам министра образования и науки Андрея Бутенко, после начала полномасштабного вторжения в Украине значительно возросло количество мужчин старше 25 лет, которые поступают в учебные заведения. Больше всего таких поступающих было в 2024 году — более 100 тысяч.

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Особенно заметной эта тенденция стала в отдельных частных учебных заведениях, где доля студентов старше 25 лет достигала 90%.

В то же время министр подчеркнул, что многие мужчины этой возрастной категории действительно учатся. Чтобы выявить случаи формального получения образования, Министерство образования и науки совместно с Государственной службой качества образования проверяет, посещают ли студенты занятия и выполняют учебные планы.

По результатам таких проверок с 2025 года около 50 тысяч мужчин старше 25 лет отчислили из учебных заведений из-за невыполнения учебных планов.

Могут ли студентам отменить отсрочку от мобилизации

Министр образования и науки Андрей Бутенко сообщил, что в Министерстве обороны и других государственных ведомствах обсуждается возможность пересмотра условий предоставления отсрочки от мобилизации студентам.

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По его словам, для введения таких ограничений необходимо внести изменения в законодательство о мобилизации.

«Юридически это возможно из-за изменений в законодательство о мобилизации, чтобы изменить право на получение отсрочки в результате образования. Впрочем, этот вопрос уже не об образовании, а о правах гражданина. Эта дискуссия продолжается и в Минобороны, и в других ведомствах», — отметил Бутенко.

Одним из возможных вариантов является введение возрастных ограничений для получения отсрочки. Однако министр не уточнил, поддерживает ли такую инициативу, отметив, что для ее оценки необходимо ознакомиться со всеми положениями соответствующего законопроекта.

В настоящее время конкретные ограничения, категории студентов, к которым они могут относиться, и сроки введения изменений не определены.

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Кто имеет право на отсрочку от мобилизации 2026 года

По состоянию на 20 ноября 2026 г. действующие правила предоставления отсрочки студентам остаются в силе.

Согласно статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», право на отсрочку при определенных законодательством условиях имеют:

студенты учреждений профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают более высокий уровень образования, чем ранее полученный;

аспиранты, обучающиеся по дневной или дуальной форме;

докторанты;

лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Для студентов одним из основных условий является соблюдение последовательности получения образования. Например, повторное обучение на том же образовательном уровне само по себе не дает права на отсрочку.

В то же время, достижение 25-летнего возраста не означает автоматической потери права на отсрочку. Определяющими остаются предусмотренные законодательством условия обучения.

Как студентам оформить отсрочку в 2026 году

Студенты могут оформить отсрочку через приложение «Резерв+», если необходимая информация об обучении есть в государственных реестрах.

По действующему порядку студенческую отсрочку предоставляют на учебный семестр, но не более чем на шесть месяцев.

Для подтверждения права на нее используются сведения Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЕБО).

Если законные основания сохраняются, отсрочка может продолжаться автоматически при наличии и корректности необходимых данных в государственных реестрах.

В случаях, когда оформление онлайн недоступно, документы можно предоставить через центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Администратор принимает их и передает в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), который принимает решение о предоставлении отсрочки.

Когда могут изменить правила отсрочки для студентов

Пока неизвестно, когда могут ввести новые ограничения и каких студентов они будут касаться. Конкретные предложения по изменениям министр образования и науки Андрей Бутенко не озвучил.

Ранее правительство уже предлагало пересмотреть правила предоставления отсрочки соискателям образования. В частности, 15 августа 2025 в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13634, который предусматривал изменения в статью 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Однако документ так и не был принят. Согласно официальной карточке законопроекта, 16 июля 2026 года его отозвали и сняли с рассмотрения.

Следовательно, действующие правила предоставления отсрочки студентам остаются без изменений. Для введения новых ограничений необходимо принять соответствующие изменения в законодательство.

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