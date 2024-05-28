В Минобороны объяснили недостатки приложения "Резерв+" и ответили на популярные вопросы

Министерство обороны Украины в мае запустило в работу мобильное приложение "Резерв+". Спикер оборонного ведомства Дмитрий Лазуткин рассказал, что новая, полноценная версия приложения для военнообязанных "Резерв+" появится уже в июне. В первые дни сотни тысяч пользователей обновили свои учетные данные в приложении, однако у многих возникали проблемы в использовании.

Почему так произошло и какие еще недостатки есть в "Резерв+" — в интервью "Телеграфу" рассказали представители оборонного ведомства.

Неточные данные в реестре

Как поясняют в пресс-службе Министерства обороны, огромное количество неточностей и устаревших данных в реестре связано с человеческим фактором и нерегулярным обновлением данных граждан.

"В первом случае операторы ТЦК внесли неактуальную информацию или внесли ее не полностью. Во втором – гражданин не извещал ТЦК об изменении места жительства, рождении детей, поступлении на службу и т.д. Напомним, что реестр "Оберіг" взаимодействует с другими государственными реестрами и имеет возможность верифицировать информацию, но это происходит по запросу, а не автоматически", — говорят в МОУ.

Если данные были внесены с ошибками, посещения ТЦК все равно не избежать

Много критики вызвал и очень ограниченный стартовый функционал "Резерв+".

Сейчас через приложение можно изменить только контактные данные согласно новому закону, который вступил в силу 18 мая. Однако пользователи ожидали возможности обновления всего спектра всех персональных сведений.

После обновления информации в "Резерве+" военнообязанный может просмотреть данные о себе в реестре "Оберіг".

"Пока эта информация носит исключительно информативный характер, но в ближайшие недели, когда будет реализован QR-код, она станет военно-учетным документом с такой же юридической силой, как и военный билет или приписное свидетельство", — обещают в Минобороны.

Пользователи "положили Резерв+"

В первые часы запуска приложение столкнулось с большой нагрузкой. Пользователи массово жаловались на невозможность зайти в "Резервы+" через ряд банков.

Как говорят в пресс-службе Минобороны, были моменты пиковой нагрузки, когда сотни тысяч граждан пытались авторизоваться в "Резерв+".

Сейчас команда работает над инструментами быстрой обработки заявок и актуализации информации в реестре. И чтобы ускорить проработку неточностей и актуализацию данных, мужчинам советуют обратиться именно в ТЦК и обновить информацию о себе.

Поддержка "Резерв+" отказалась от Telegram

МОУ исключило такой способ контакта с военнообязанными по техническим причинам. В поддержку сейчас можно обращаться через e-mail и Viber.

В Минобороны также подчеркнули, что загружать "Резерв+" военным не нужно.

Напомним, в Раде предлагают изменить сроки обновления данных.

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