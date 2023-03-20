В Минобороны объяснили, почему для ВСУ Бахмут является важным городом: "Есть два аспекта"

ВСУ уничтожают боеспособные подразделения врага в Бахмуте, считают в Минобороны.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что у обороны Бахмута две важные составляющие — это уничтожение российской оккупационной армии и их техники и уменьшение наступательных возможностей врага.
Об этом она сказала 20 марта в эфире телемарафона.
Маляр подчеркнула, что именно в Бахмуте сейчас продолжаются жестокие бои, однако ВСУ удерживают наступательные действия оккупационной армии.
Она полагает, что оборона Бахмута уменьшает наступательные возможности россиян на других участках фронта.
"Второй важный аспект — это уничтожение врага, техники и личного состава. За время этих боев безусловно, к сожалению, с нашей стороны есть потери. Вместе с тем, у врага потери значительно выше и мы уничтожаем самые его профессиональные подразделения, подразделения "Вагнера", которые брошены на то, чтобы оцепить Бахмут", — подчеркнула замминистра.
Маляр отметила, что оккупантам удалось частично продвинуться, однако и в ВСУ есть успехи на этом участке фронта.
Напомним, украинские пограничники обезвредили группу российских оккупантов под Бамутом Донецкой области.
Также Бахмут защищается и контратакует. Воины уничтожают россиян из гаубиц и минометов, выдерживают постоянные пехотные штурмы и авиационные удары, берут окупантов в плен и проводят локальные контрудары вокруг города. Все это – невероятно высокой ценой, под непрерывным вражеским огнем.
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