В Минобороны объяснили, почему не объявляют об успехах ВСУ в контрнаступлениях на фронте

Ситуация на фронте, где сейчас происходят горячие бои ВСУ с российскими оккупантами, неоднородна.
Минобороны не объявляет об успехах в контрнаступлении ВСУ, пока украинские военные окончательно не закрепятся на новых позициях.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.
"Ситуация на востоке и юге неоднородна, поэтому нельзя однозначно говорить, что где-то мы только теряем или контрнаступление. Ситуация разная по разным точкам и населенным пунктам и бои — это всегда динамика. Поэтому окончательно делать выводы, что такой населенный пункт уже наш, можно только после закрепления там ВСУ, на том рубеже", — сказала она.
Маляр говорит, что политика и Минобороны, и ВСУ не объявлять преждевременно результаты до того момента, как украинская армия закрепится на определенном рубеже, ситуация может меняться несколько раз.
"Предварительное объявление такой информации обычно активизирует врага. Поэтому у нас есть направления, где враг наступает, и мы мощно сопротивляемся, а есть направления, где мы совершаем контрнаступление и у нас есть успехи", — добавила замглавы Минобороны.
Ранее Минреинтеграции обновило перечень общин, где ведутся боевые действия и идет оккупация (карта).
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