В Минобороны объяснили, почему не объявляют об успехах ВСУ в контрнаступлениях на фронте

В Минобороны объяснили, почему не объявляют об успехах ВСУ в контрнаступлениях на фронте

Ситуация на фронте, где сейчас происходят горячие бои ВСУ с российскими оккупантами, неоднородна.

Минобороны не объявляет об успехах в контрнаступлении ВСУ, пока украинские военные окончательно не закрепятся на новых позициях.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

"Ситуация на востоке и юге неоднородна, поэтому нельзя однозначно говорить, что где-то мы только теряем или контрнаступление. Ситуация разная по разным точкам и населенным пунктам и бои — это всегда динамика. Поэтому окончательно делать выводы, что такой населенный пункт уже наш, можно только после закрепления там ВСУ, на том рубеже", — сказала она.

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Маляр говорит, что политика и Минобороны, и ВСУ не объявлять преждевременно результаты до того момента, как украинская армия закрепится на определенном рубеже, ситуация может меняться несколько раз.

"Предварительное объявление такой информации обычно активизирует врага. Поэтому у нас есть направления, где враг наступает, и мы мощно сопротивляемся, а есть направления, где мы совершаем контрнаступление и у нас есть успехи", — добавила замглавы Минобороны.

Ранее Минреинтеграции обновило перечень общин, где ведутся боевые действия и идет оккупация (карта).

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