В Минобороны опровергли 3 ложных российских нарратива о Бахмуте: детали

Оккупанты запускают дезинформацию о ситуации в Бахмуте.

Российские пропагандисты активизировали информационную кампанию по ситуации в Бахмуте, сопровождающейся новыми волнами штурмования города.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она предупредила, что россияне озвучивают несколько нарративов, направленных на деморализацию украинского общества и военных:

Якобы Бахмут не имеет стратегического значения, и его оборона это якобы политическое решение.

"Это не так. Военные неоднократно объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение о ведении боевых действий принимает высшее военное руководство", — подчеркнула замминистра.

Дискредитируют военное командование восточного направления. Выкладывают фейковые документы якобы из штаба на Востоке.

В целях внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Напомним, что вблизи Бахмута жестокие бои продолжаются ежедневно в течение нескольких месяцев. Там оккупанты наращивают интенсивность штурмов.

По словам министра обороны Резникова, на Донбассе РФ ежедневно теряет по 500 солдат убитыми.

Военный с позывным "Киевлянин" рассказал, что в Бахмуте россияне бросают все боеспособное, происходят постоянные атаки пехоты.

ТСН.ua собрал подробности и комментарии экспертов по ситуации на Бахмутском направлении.

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