В Минобороны опровергли 3 ложных российских нарратива о Бахмуте: детали

Оккупанты запускают дезинформацию о ситуации в Бахмуте.
Российские пропагандисты активизировали информационную кампанию по ситуации в Бахмуте, сопровождающейся новыми волнами штурмования города.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Она предупредила, что россияне озвучивают несколько нарративов, направленных на деморализацию украинского общества и военных:
- Якобы Бахмут не имеет стратегического значения, и его оборона это якобы политическое решение.
"Это не так. Военные неоднократно объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение о ведении боевых действий принимает высшее военное руководство", — подчеркнула замминистра.
- Дискредитируют военное командование восточного направления. Выкладывают фейковые документы якобы из штаба на Востоке.
- В целях внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
Напомним, что вблизи Бахмута жестокие бои продолжаются ежедневно в течение нескольких месяцев. Там оккупанты наращивают интенсивность штурмов.
По словам министра обороны Резникова, на Донбассе РФ ежедневно теряет по 500 солдат убитыми.
Военный с позывным "Киевлянин" рассказал, что в Бахмуте россияне бросают все боеспособное, происходят постоянные атаки пехоты.
ТСН.ua собрал подробности и комментарии экспертов по ситуации на Бахмутском направлении.
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