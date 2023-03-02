Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Минобороны опровергли 3 ложных российских нарратива о Бахмуте: детали

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
510
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Минобороны опровергли 3 ложных российских нарратива о Бахмуте: детали

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Оккупанты запускают дезинформацию о ситуации в Бахмуте.

Российские пропагандисты активизировали информационную кампанию по ситуации в Бахмуте, сопровождающейся новыми волнами штурмования города.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она предупредила, что россияне озвучивают несколько нарративов, направленных на деморализацию украинского общества и военных:

  • Якобы Бахмут не имеет стратегического значения, и его оборона это якобы политическое решение.

"Это не так. Военные неоднократно объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение о ведении боевых действий принимает высшее военное руководство", — подчеркнула замминистра.

  • Дискредитируют военное командование восточного направления. Выкладывают фейковые документы якобы из штаба на Востоке.
  • В целях внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Напомним, что вблизи Бахмута жестокие бои продолжаются ежедневно в течение нескольких месяцев. Там оккупанты наращивают интенсивность штурмов.

По словам министра обороны Резникова, на Донбассе РФ ежедневно теряет по 500 солдат убитыми.

Военный с позывным "Киевлянин" рассказал, что в Бахмуте россияне бросают все боеспособное, происходят постоянные атаки пехоты.

ТСН.ua собрал подробности и комментарии экспертов по ситуации на Бахмутском направлении.

Читайте также:

Вагнеровцы прут без прикрытия: ВСУ удается истощить врага и теснить его из Бахмута

Вагнеровцы прут без прикрытия: ВСУ удается истощить врага и теснить его из Бахмута

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
510
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация