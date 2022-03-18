В Минобороны опровергли фейки о том, что якобы ВСУ бросают в бой неподготовленных воинов

Главное доказательство неправдивости таких упреков — большие потери в рядах вооруженных сил РФ.
Министерство обороны Украины опровергло российские фейки о том, что якобы Украина отправляет на войну неподготовленных бойцов.
Об этом пресс-служба Минобороны заявила в Фейсбуке.
"Российские пропагандисты массово распространяют информацию о том, что вроде бы Вооруженные Силы Украины бросают в бой неподготовленных воинов", — говорят в Минобороны.
"Боты" и "тролли" преимущественно пишут гневные комментарии в чатах, Телеграмм-каналах и других соцсетях.
Так, основными признаками фейков являются:
- эмоциональность изложения;
- невозможность идентификации автора текста (отсутствие фото, реального имени и т.п.);
- подчеркнутая "украинскость";
- применение штампов в стиле распятого мальчика, фраз типа "Обещали подготовку, отправили копать окопы, не стреляли вообще" и тд.
Минобороны информирует: такая информация не соответствует действительности. Главное доказательство тому — большие потери в рядах вооруженных сил РФ.
"Мы методично и планомерно ликвидируем российских оккупантов и продолжим делать это до победы Украины в российско-украинской войне", — подчеркнули в министерстве.
Оборонное ведомство призвало украинцев в случае призыва близких и родных на военную службу без соответствующей подготовки или надлежащей экипировки уведомлять руководство Генерального штаба ВСУ. В каждом индивидуальном случае руководство ВСУ будет реагировать отдельно.
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