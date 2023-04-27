В Минобороны опровергли нарратив кремлевской пропаганды о якобы "усталости" партнеров в поддержке Украины

Анна Маляр отметила, что все сейчас понимают, что Украина защищает не только свои границы, но и границы Европы.

Заместитель министра обороны Анна Маляр опровергла нарратив российской пропаганды, что якобы партнеры через СМИ подают сигнал Украине об "усталости" в оказании поддержки.

Об этом Маляр сообщила в Telegram.

"Вражеская пропаганда на этой неделе питается не только Бахмутом и вымышленными версиями о том, что Сырский доложил Зеленскому. Теперь они распространяют нарратив, что якобы партнеры устали нас поддерживать и якобы подают нам об этом сигналы через СМИ. Это не соответствует действительности", — отметила она.

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Как объяснила Маляр, все понимают, что Украина защищает не только свои границы, но и границы Европы.

"Помощь нам оказывают ощутимую, и поддержка Украины не уменьшается. Поддержка Украины обуславливается не продолжительностью войны и усталостью, а тем, что РФ совершила международное преступление и ведет агрессивную войну против нас", — подчеркнула замминистра.

По словам Маляр, у Украины тесные отношения с партнерами и союзниками и все "сигналы" подаются непосредственно во время личных встреч и переговоров.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина получит от союзников авиацию. Однако для начала партнеры должны сделать подсчеты и решить, кто и сколько самолетов готов передать. Только после этого будет принято соответствующее решение.

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