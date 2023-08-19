В Минобороны отреагировали на данные США по поводу потерь Украины и России на войне

В Минобороны объяснили, почему это небезопасно.

Издание The New York Time, ссылаясь на неназванных чиновников США, опубликовало потери Украины и РФ на войне.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала эти сведения в Сети.

Она подчеркнула, что такая информация во время военного положения – государственная тайна.

"Во время активной фазы войны количество погибших и раненых противник использует для просчета наших вероятных дальнейших действий. Дело в том, что в военном деле определенные действия зависят от процента погибших и раненых по отношению к общему количеству военнослужащих. Соответственно, если эти цифры известны, враг может заранее просчитать наши действия", — отметила Маляр.

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Она добавила, что речь идет не только об общем числе потерь, но и о количестве потерь, например, конкретных подразделений, особенно во время боевых действий.

"Если у врага будет такая информация, они начнут понимать некоторые наши следующие шаги", — подчеркнула замминистра.

Напомним, по состоянию на 19 августа 2023 года ВСУ уничтожили 257 010 военных российской оккупационной армии. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 500 окупантов. Данные уточняются.

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