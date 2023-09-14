В Минобороны отредактировали сообщение об освобождении Андреевки: "Ситуация сложная и изменчивая"

В ВСУ сообщили, что там продолжаются жестокие бои.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отредактировала свое сообщение об освобождении села Андреевка Бахмутского района Донецкой области после заявления Третьей штурмовой бригады ВСУ о том, что это неправда. Она сообщила, что ситуация в этом населенном пункте сложная и изменчивая.

Об этом говорится на телеграмм-канале Анны Маляр.

Замминистра обороны Украины ранее сообщила, что: "Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки. И у нас там хорошие новости. Андреевка наша. Закрепляемся на занятых позициях".

Однако после заявления Третьей штурмовой бригады о том, что это преждевременная и ложная информация, Маляр отредактировала свое сообщение, отметив, что: "Андреевка — ситуация очень сложная и изменчивая. Держим кулаки за наших.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш в комментарии "Громадському" также опроверг возвращение Андреевки под контроль Украины.

Андреевка на карте

"Мы не подтверждаем освобождение населенного пункта Андреевка. Сейчас в этом районе продолжаются активные жесткие боевые действия. Как только станет известно об окончательном освобождении от оккупантов этого населенного пункта, мы обязательно сообщим обществу", — сказал военный.

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают выбивать российских окупантов с левого берега Днепра. Украинские защитники добиваются того, чтобы снизилось количество обстрелов правого берега Херсонщины.

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