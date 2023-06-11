В Минобороны подтвердили освобождение Благодатного и Макаровки: подробности наступления ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об успехах ВСУ на Бахмутском направлении. Украинские защитники освободили два населенных пункта — Благодатное и Макаровку Донецкой области.

Об этом Маляр написала на своем телеграмм-канале.

Замминистра обороны Украины сообщила об успехах в наступлении ВСУ. Она подчеркнула, что наши защитники не потеряли ни одной позиции по состоянию на эти сутки.

"На направлениях, на которых проводится наступление: на Бахмутском направлении наши войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 м. На юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров. Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка. На направлениях где наши войска в обороне: ни одной позиции не потеряно", — сообщила она.

ВСУ уволили два населенных пункта.

Напомним, Силы обороны Таврического направления освободили село Благодатное Донецкой области. Этот населенный пункт расположен на границе Запорожской и Донецкой областей.

Также ВСУ сообщили об освобождение села Нескучное Донецкой области.

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