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В Минобороны подтвердили освобождение села Давыдов Брид на Херсонщине, которое было дважды под оккупацией (видео)

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В Минобороны подтвердили освобождение села Давыдов Брид на Херсонщине, которое было дважды под оккупацией (видео)

Фото: Associated Press

Минобороны Украины подтвердило деоккупацию населенного пункта Давыдов Брид в Херсонской области.

Во вторник, 4 октября, Министерство обороны Украины подтвердило информацию, которая ранее распространялась в социальных сетях относительно деоккупации населенного пункта Давыдов Брид Херсонской области.

Об этом идет речь на официальной странице Минобороны Украины в твиттер.

"Над селом Давидов Брид Херсонской области снова развевается украинский флаг. Украинская морская пехота уверенно продвигается к Черному морю", – говорится в сообщении ведомства.

К этому сообщению также прикрепили видео 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского, которія освободила Давидов Брид от оккупантов. Военные подняли украинский флаг над селом.

Заметим, Давидов Брид был оккупирован российскими войсками в ночь на 13 марта 2022 года. 31 мая село было освобождено украинскими военными, однако 17 июня село было оккупировано повторно.

Напомним, что полковник СБУ Роман Костенко рассказал, почему враг так держится за правобережный плацдарм в Херсонской области.

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