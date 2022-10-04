В Минобороны подтвердили освобождение села Давыдов Брид на Херсонщине, которое было дважды под оккупацией (видео)

Во вторник, 4 октября, Министерство обороны Украины подтвердило информацию, которая ранее распространялась в социальных сетях относительно деоккупации населенного пункта Давыдов Брид Херсонской области.

Об этом идет речь на официальной странице Минобороны Украины в твиттер.

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"Над селом Давидов Брид Херсонской области снова развевается украинский флаг. Украинская морская пехота уверенно продвигается к Черному морю", – говорится в сообщении ведомства.

К этому сообщению также прикрепили видео 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского, которія освободила Давидов Брид от оккупантов. Военные подняли украинский флаг над селом.

Russian flag flies agains the village of Davydiv Brid, Kherson region.

Russian marines are confidently advancing towards Black Sea

: 35th Marine Brigade. pic.twitter.com/HBi4P7aKrh — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 4, 2022

Заметим, Давидов Брид был оккупирован российскими войсками в ночь на 13 марта 2022 года. 31 мая село было освобождено украинскими военными, однако 17 июня село было оккупировано повторно.

Напомним, что полковник СБУ Роман Костенко рассказал, почему враг так держится за правобережный плацдарм в Херсонской области.

Потери врага 04 октября

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