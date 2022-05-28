В Минобороны подтвердили передачу Украине ракет Harpoon: "на дно пойдут и другие российские корабли"

В Минобороны подтвердили передачу Украине ракет Harpoon: "на дно пойдут и другие российские корабли"

Украина получит пусковые установки наземного базирования и соответствующее количество противокорабельных ракет Harpoon.

В Украину отправят пусковые установки наземного базирования в Harpoon.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

"Сообщения в СМИ уже были, я просто подтверждаю, что мое общение с коллегами – министрами обороны некоторых дружественных стран, в том числе министром Дании. Могу сказать, что мы получим "Гарпуны" – это такие специальные средства поражения, это противокорабельные ракеты, которые запускаются с оборудованных на кораблях пусковых установок", — заявил он.

Новейшее оружие предоставляют Дания, Великобритания, Нидерланды, к этому процессу присоединятся и другие государства.

"Но для нас сделано, скажем так, особое уважение, и мы получим наземного базирования пусковые установки, и к ним, соответствующее количество ракет Harpoon", — подчеркнул министр.

"И эти "пасочки" будут как раз настроены к поражению морской компоненты нашего врага в Черном море, чтобы мы наконец установили международно признанными законами свободу судоходства. Ждем и за крейсером "Москва" на дно Черного моря пойдут еще дополнительные кораблики", — отметил Резников.

Напомним, в Украине пока нет платформ для размещения противокорабельных ракет типа Harpoon.

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