В Минобороны показали "Бавовнятко", которое сжигает базы оккупантов

В Украине появилось мифическое существо "Бавовнятко", которое сжигает базы российских оккупантов.

Соответствующее фото животного показало Министерство обороны Украины.

"Пушистое и непоседливое. Ночью Бавовнятко тихонько приходит на базы оккупантов, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места, заполненные воспламеняющимися предметами, и начинает там играть с огнем", — говорится в сообщении.

Bavovnyatko is a ghost animal. Fluffy and restless.

В ночное время, Bavovnyatko quietly comes to occupiers' bases, depots, airfields, oil refineries and other places full of flammable items and starts playing with fire there pic.twitter.com/7Q7tmNRy9d — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 27, 2022

Мифическое существо символизирует "хлопок" – взрывы на стратегических объектах россиян из-за "курения, или нарушения правил безопасности".

Напомним, Гайдай рассказал о взрывах на базе оккупантов в Сватово.

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