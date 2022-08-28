В Минобороны показали "Бавовнятко", которое сжигает базы оккупантов

Министерство обороны Украины показало животное-призрака.
В Украине появилось мифическое существо "Бавовнятко", которое сжигает базы российских оккупантов.
Соответствующее фото животного показало Министерство обороны Украины.
"Пушистое и непоседливое. Ночью Бавовнятко тихонько приходит на базы оккупантов, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места, заполненные воспламеняющимися предметами, и начинает там играть с огнем", — говорится в сообщении.
Bavovnyatko is a ghost animal. Fluffy and restless.— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 27, 2022
В ночное время, Bavovnyatko quietly comes to occupiers' bases, depots, airfields, oil refineries and other places full of flammable items and starts playing with fire there pic.twitter.com/7Q7tmNRy9d
Мифическое существо символизирует "хлопок" – взрывы на стратегических объектах россиян из-за "курения, или нарушения правил безопасности".
Напомним, Гайдай рассказал о взрывах на базе оккупантов в Сватово.
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