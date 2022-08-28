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В Минобороны показали "Бавовнятко", которое сжигает базы оккупантов

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В Минобороны показали "Бавовнятко", которое сжигает базы оккупантов

Фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины показало животное-призрака.

В Украине появилось мифическое существо "Бавовнятко", которое сжигает базы российских оккупантов.

Соответствующее фото животного показало Министерство обороны Украины.

"Пушистое и непоседливое. Ночью Бавовнятко тихонько приходит на базы оккупантов, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места, заполненные воспламеняющимися предметами, и начинает там играть с огнем", — говорится в сообщении.

Мифическое существо символизирует "хлопок" – взрывы на стратегических объектах россиян из-за "курения, или нарушения правил безопасности".

Напомним, Гайдай рассказал о взрывах на базе оккупантов в Сватово.

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