В Минобороны показали, как снайперы уничтожают оккупантов в районе Бахмута (видео)

Министерство обороны Украины показало, как снайперы ВСУ уничтожают российских захватчиков на Бахмутском направлении Донецкой области.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

"Снайпер 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода точными выстрелами отправляют в один конец российских оккупантов на Бахмутском направлении", — говорится в сообщении.

Ситуация возле Бахмута

Российская армия все еще пытается захватить Бахмут на Донетчине. Впрочем оккупанты не могут достичь желаемого – они несут большие потери.

По словам нацгвардейца Андрея Крищенко, россиянам дали новый срок на захват Бахмута – до 1 января.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что кафиры не могут удержать позиции, которые они захватили в Украине, поэтому концентрируют свои усилия на отдельных участках фронта, в частности Бахмут.

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