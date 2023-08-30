В Минобороны предоставили перечень иностранного вооружения для ВСУ

На этот раз речь идет об артиллерийских системах и минометах иностранного производства.

На вооружение Вооруженных сил Украины приняты очередные образцы иностранного вооружения.

Об этом говорится в сообщении Минобороны со ссылкой на приказ министра Алексея Резникова от 28 августа.

Украина получит:

152 мм самоходную пушку-гаубицу VZ.77 "DANA",

152 мм самоходную пушку "Zuzana-2",

155 мм самоподвижному гаубицу TRF1,

105 мм гаубицу M101,

120 мм миномет M/41D,

82 мм миномет EM-82,

82 мм миномет Warrior 82

"Это чрезвычайный прорыв в системе обеспечения ВСУ. Такая практика уже апробирована, и мы ее используем для быстрого и ритмичного принятия предоставленного Украине иностранного ВВТ на вооружение Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

Всего от 24 февраля 2022 принято на вооружение и допущено к эксплуатации в ВСУ 246 образцов вооружения и военной техники. Это в сотни раз больше, чем в любой год с момента независимости Украины.

В частности, допущены к эксплуатации и 82 образца беспилотных авиационных комплекса.

"Функция обеспечения Вооруженных Сил Украины образцами вышеупомянутого вооружения возложена на Центральное управление обеспечения наземными системами вооружения Командование Сил логистики ВСУ", — добавляют в Минобороны.

Между тем, отмечается, что ВСУ нужно достигать объектов врага в глубоком тылу. Украина нуждается в оружии большей дальности, чтобы усилить контрнаступление, заявил морской пехотинец британский боец Эйден Аслин.

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