В Минобороны предоставили перечень иностранного вооружения для ВСУ

На этот раз речь идет об артиллерийских системах и минометах иностранного производства.
На вооружение Вооруженных сил Украины приняты очередные образцы иностранного вооружения.
Об этом говорится в сообщении Минобороны со ссылкой на приказ министра Алексея Резникова от 28 августа.
Украина получит:
- 152 мм самоходную пушку-гаубицу VZ.77 "DANA",
- 152 мм самоходную пушку "Zuzana-2",
- 155 мм самоподвижному гаубицу TRF1,
- 105 мм гаубицу M101,
- 120 мм миномет M/41D,
- 82 мм миномет EM-82,
- 82 мм миномет Warrior 82
"Это чрезвычайный прорыв в системе обеспечения ВСУ. Такая практика уже апробирована, и мы ее используем для быстрого и ритмичного принятия предоставленного Украине иностранного ВВТ на вооружение Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.
Всего от 24 февраля 2022 принято на вооружение и допущено к эксплуатации в ВСУ 246 образцов вооружения и военной техники. Это в сотни раз больше, чем в любой год с момента независимости Украины.
В частности, допущены к эксплуатации и 82 образца беспилотных авиационных комплекса.
"Функция обеспечения Вооруженных Сил Украины образцами вышеупомянутого вооружения возложена на Центральное управление обеспечения наземными системами вооружения Командование Сил логистики ВСУ", — добавляют в Минобороны.
Между тем, отмечается, что ВСУ нужно достигать объектов врага в глубоком тылу. Украина нуждается в оружии большей дальности, чтобы усилить контрнаступление, заявил морской пехотинец британский боец Эйден Аслин.
Читайте также: