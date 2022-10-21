В Минобороны представили первые результаты натовской системы учета и контроля логистики LOGFAS

В Украине представили первые результаты внедрения натовской системы учета и контроля логистики LOGFAS. Представили их послам и атташе по вопросам обороны стран-доноров, которые помогают Украине в отпоре российской агрессии.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

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Как стало известно, результаты внедрения натовской системы представили министр обороны Алексей Резников и секретарь СНБО Алексей Данилов.

В Минобороны подчеркивают, что благодаря интеграции системы LOGFAS с модулем информационно-аналитической системы "СОТА" по мониторингу поставок Украине вооружения от стран-партнеров обеспечивается полный контроль каждой единицы оружия, попадающего на территорию Украины.

Внедрение этого программного обеспечения имеет два измерения.

"Во-первых, это позволит существенно повысить подотчетность всех процессов, связанных с эксплуатацией оружия и других ресурсов. Мы начали внедрение по учету международной помощи, чтобы обеспечить прозрачность и высокую эффективность ее использования. Во-вторых, мы доказываем, что даже во время войны сектор обороны Украины развивается. Мы повышаем взаимосовместимость с Североатлантическим альянсом на уровне стандартов и процедур. Мое выражение о том, что Украина уже де-факто стала членом НАТО – это не преувеличение. И мы будем упорно двигаться дальше. Напомню, что на последней встрече в формате Рамштайн наши партнеры высоко оценили усилия Украины по обеспечению контроля на всех этапах поставки и использования оружия”, — отметил Алексей Резников.

Напомним, что ближайшие два месяца для Украины могут быть сложными, однако их нужно переждать, чтобы потом услышать хорошие новости.

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