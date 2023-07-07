В Минобороны призвали Telegram-каналы не сообщать о продвижении ВСУ без официального подтверждения

Враг внимательно мониторит все сообщения и корректирует свой огонь.

В Министерстве обороны призвали владельцев Telegram-каналов не публиковать информацию о продвижении украинских военных без подтверждения Генерального штаба или официальных спикеров власти.

Также читайте Россия потеряла 220 тысяч военных после вторжения в Украину — Минобороны Британии

Об этом в своем Telegram написала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что враг внимательно отслеживает сообщения и корректирует свои удары.

"Обращаюсь по просьбам наших военных ко всем телеграммам каналов, информирующих об оперативной ситуации на фронте. Не выкладывайте новости с фронта в онлайн режиме и изо дня в день — наших накрывают сразу после этого. Ну такая специфика нашего врага", — говорится в сообщении.

Маляр призвала распространять информацию только после официального подтверждения Генерального штаба, ОСУВов и Минобороны.

"Мы все согласовываем информацию перед обнародованием с подразделениями безопасности сделок и непосредственно с командованиями на местах", — добавила Маляр.

Напомним, ранее сообщалось, что российская террористическая армия 7 июля нанесла ракетный удар по Запорожью. Оккупанты обстреляли город ракетами С-300 и попали в объект инфраструктуры.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские защитники отразили успешные атаки противника на Бахмутском направлении и продолжают наступательные действия на юге и севере Бахмута.

Читайте также: