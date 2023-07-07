В Минобороны призвали Telegram-каналы не сообщать о продвижении ВСУ без официального подтверждения

Враг внимательно мониторит все сообщения и корректирует свой огонь.
В Министерстве обороны призвали владельцев Telegram-каналов не публиковать информацию о продвижении украинских военных без подтверждения Генерального штаба или официальных спикеров власти.
Об этом в своем Telegram написала заместитель министра обороны Анна Маляр.
Она отметила, что враг внимательно отслеживает сообщения и корректирует свои удары.
"Обращаюсь по просьбам наших военных ко всем телеграммам каналов, информирующих об оперативной ситуации на фронте. Не выкладывайте новости с фронта в онлайн режиме и изо дня в день — наших накрывают сразу после этого. Ну такая специфика нашего врага", — говорится в сообщении.
Маляр призвала распространять информацию только после официального подтверждения Генерального штаба, ОСУВов и Минобороны.
"Мы все согласовываем информацию перед обнародованием с подразделениями безопасности сделок и непосредственно с командованиями на местах", — добавила Маляр.
Напомним, ранее сообщалось, что российская террористическая армия 7 июля нанесла ракетный удар по Запорожью. Оккупанты обстреляли город ракетами С-300 и попали в объект инфраструктуры.
Кроме того, мы ранее информировали, что украинские защитники отразили успешные атаки противника на Бахмутском направлении и продолжают наступательные действия на юге и севере Бахмута.
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