В Минобороны призвали волонтеров "не хвастаться публично", какую помощь и куда привезли

По словам Маляр, "все чем мы публично хвастаемся" — с координатами и точными названиями, становится мишенью для россиян.
Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала волонтеров не сообщать публично, какую помощь и куда именно они ее доставили.
Об этом Маляр написала в Telegram.
Она подчеркнула, что пропагандистское оружие так же поражает как ракеты, усиливая друг друга.
"Почему мы всегда просим — не хвастаться публично, какую помощь вы привезли в госпиталь и не светить сам госпиталь? Мы хорошо знаем, что у россиян есть координаты госпиталей", — пояснила замглавы Минобороны.
Маляр отметила, что для РФ важно не просто попасть ракетой, а нанести одновременно еще и пропагандистский удар.
"Поэтому все, чем мы публично хвастаемся с координатами и точными названиями, становится их мишенью, в которую можно одновременно попасть двумя видами оружия – ракетой и пропагандой", – подытожила она.
Напомним, Владимир Зеленский анонсировал подготовку к следующему этапу освобождения Украины.
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