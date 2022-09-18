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В Минобороны призвали волонтеров "не хвастаться публично", какую помощь и куда привезли

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В Минобороны призвали волонтеров "не хвастаться публично", какую помощь и куда привезли

По словам Маляр, "все чем мы публично хвастаемся" — с координатами и точными названиями, становится мишенью для россиян.

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала волонтеров не сообщать публично, какую помощь и куда именно они ее доставили.

Об этом Маляр написала в Telegram.

Она подчеркнула, что пропагандистское оружие так же поражает как ракеты, усиливая друг друга.

"Почему мы всегда просим — не хвастаться публично, какую помощь вы привезли в госпиталь и не светить сам госпиталь? Мы хорошо знаем, что у россиян есть координаты госпиталей", — пояснила замглавы Минобороны.

Маляр отметила, что для РФ важно не просто попасть ракетой, а нанести одновременно еще и пропагандистский удар.

"Поэтому все, чем мы публично хвастаемся с координатами и точными названиями, становится их мишенью, в которую можно одновременно попасть двумя видами оружия – ракетой и пропагандой", – подытожила она.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал подготовку к следующему этапу освобождения Украины.

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