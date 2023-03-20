В Минобороны прокомментировали информацию о возможном контрнаступлении ВСУ

Украинские воины делают все возможное, чтобы освободить украинские земли от оккупантов.

Украинское Министерство обороны не будет разглашать планы Вооруженных сил по проведению контрнаступления, которое позволит освободить украинские земли от российских захватчиков.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила в эфире национального телемарафона.

Она подчеркнула, что украинские военные уже давно доказали, что могут действовать очень слаженно и показывать высокое мастерство во время операции, направленные на освобождение украинских территорий. В частности, операции по увольнению Киевщины, севера страны и Харьковщины показали высокий уровень ВСУ.

Вместе с тем, в сети распространяется много информации о новом контрнаступлении со стороны ВСУ.

"Ширится очень много информации о контрнаступлении, но надо понимать, что военные и министерство как гражданское учреждение, мы не занимаемся прогнозированием и мы не разглашаем планы ВСУ", — сказала зам.

Маляр отметила, что стратегическая задача, которая стоит перед всеми украинскими военными, — освобождение всех территорий Украины от российских захватчиков. Сейчас Министерство обороны Украины и ВСУ работают над этим.

Напомним, ранее сообщалось, что основатель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о якобы "наступлении Вооруженных сил Украины на российский Белгород уже в апреле.

Кроме того, мы ранее информировали, что секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, как происходит обсуждение контрнаступления и почему не следует прислушиваться к западным СМИ.

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