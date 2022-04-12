В Минобороны прокомментировали возможное применение химического оружия в Мариуполе

В "Азове" сообщили о трех пострадавших, "имевших признаки отравления боевыми ядовитыми химическими веществами, но без катастрофических последствий".

Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала возможное применение химического оружия в Мариуполе.

Об этом она говорила 12 апреля в эфире телемарафона.

"По состоянию на данный момент мы эту информацию проверяем, пытаемся понять, что. По предварительным данным, есть предположение, что это, скорее всего, были фосфорные боеприпасы. Возможно. Окончательная официальная информация будет позже. Но нужно понимать, что риск применения химического оружия действительно существует и он достаточно высокий", — заявила Маляр.

Стоит отметить, что 11 апреля вечером появилась информация, что российские оккупанты нанесли химический удар по Мариуполю, а именно по заводу "Азовсталь", где держат оборону украинские защитники полка "Азов". Однако официального подтверждения этого факта нет.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 48-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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