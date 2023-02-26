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В Минобороны рассказали, что может изменить течение войны в ближайшее время

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В Минобороны рассказали, что может изменить течение войны в ближайшее время

Фото: Министерство обороны Украины

Ситуация на поле битвы может измениться уже весной.

Системы противовоздушной обороны, предоставляемые Украине партнерами, могут изменить ход войны на фронте.

Такое заявление высказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью La Repubblica.

По словам министра, ситуация на фронте может измениться уже весной.

"Что изменит ситуацию весной, то это прежде всего системы ПВО, такие как Iris-T, Patriot и NASAMS", — заявил он.

Резников подчеркнул, что Украина до сих пор не получила систему Patriot.

"Они еще не передали их нам, но они у нас будут. Наши люди тренируются использовать их. Благодаря им мы будем защищать небо. А на земле у нас будут Leopard", – заявил министр.

Также министр обороны призвал партнеров предоставить Украине боевые машины.

"Потом я попросил новые боевые машины пехоты, такие как Bradley, Spartan, Mastiff. В моем письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители", — добавил министр.

Оружие для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что государству нужно дальнобойное оружие и сообщил о договоренности с Великобританией о передаче таких средств.

Накануне стало известно, что Швеция, вероятно, предоставит Украине десять танков Stridsvagn 122.

Тем временем в Дании заявили о вероятности предоставления Украине истребителей.

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Дата публикации
Просмотры
429
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