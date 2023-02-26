В Минобороны рассказали, что может изменить течение войны в ближайшее время

Ситуация на поле битвы может измениться уже весной.

Системы противовоздушной обороны, предоставляемые Украине партнерами, могут изменить ход войны на фронте.

Такое заявление высказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью La Repubblica.

По словам министра, ситуация на фронте может измениться уже весной.

"Что изменит ситуацию весной, то это прежде всего системы ПВО, такие как Iris-T, Patriot и NASAMS", — заявил он.

Резников подчеркнул, что Украина до сих пор не получила систему Patriot.

"Они еще не передали их нам, но они у нас будут. Наши люди тренируются использовать их. Благодаря им мы будем защищать небо. А на земле у нас будут Leopard", – заявил министр.

Также министр обороны призвал партнеров предоставить Украине боевые машины.

"Потом я попросил новые боевые машины пехоты, такие как Bradley, Spartan, Mastiff. В моем письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители", — добавил министр.

Оружие для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что государству нужно дальнобойное оружие и сообщил о договоренности с Великобританией о передаче таких средств.

Накануне стало известно, что Швеция, вероятно, предоставит Украине десять танков Stridsvagn 122.

Тем временем в Дании заявили о вероятности предоставления Украине истребителей.

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