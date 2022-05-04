В Минобороны рассказали, готова ли Украина к развитию военных действий в Приднестровье и насколько они вероятны

В Минобороны рассказали, готова ли Украина к развитию военных действий в Приднестровье и насколько они вероятны

Российские войска, находящиеся сейчас в Приднестровском регионе Молдовы, приведены в полную боевую готовность. Возможны все сценарии и Украина к ним готовится.

Россия рассматривает Украину как плацдарм, чтобы двигаться дальше. Украина – большая цель, но промежуточная.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью НВ.

"Если сравнить с тем, как они захватывали территории Крыма и Донбасса, то там они сохраняли инфраструктуру — школы, садики, предприятия, и они ими продолжают пользоваться. Сейчас вы видите, они ровняют украинские города с землей", — отметила она.

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По словам Маляр, их не интересует украинская инфраструктура, потому что они решают другую задачу.

"Мы видим, как они разрушают нашу военную инфраструктуру, я не могу раскрывать детали, но могу сказать по характеру этих впечатлений, что они планируют использовать эту территорию, чтобы двигаться дальше", – рассказала замминистра обороны.

Маляр убеждена, что все постсоветское пространство можно рассматривать как зону риска.

"Об этом мы постоянно говорим нашим западным партнерам. Путин использует территорию Беларуси чтобы вести агрессию против Украины, есть такой план, скорее всего и по Молдове. Тем более, мы фиксируем сейчас подготовку аэродрома Тирасполя для приема самолетов, а также знаем, что те российские войска, которые находятся в Приднестровском регионе Молдовы, приведены в полную боевую готовность. Возможны все сценарии, и мы к ним готовимся", — резюмировала она.

Ранее в ГУР Минобороны сообщили, что россияне нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины. Из-за отсутствия заметных успехов в так называемой "специальной операции" оккупационное командование пытается создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы, чтобы рассеять и отвлекать силы украинской армии.

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