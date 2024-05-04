В Минобороны рассказали, как обжаловать заключение ВВК

Обжаловать заключение ВВК можно даже в суде.

Директор Департамента здравоохранения Министерства обороны Украины Оксана Сухорукова рассказала, что ограниченно пригодные военнообязанные и другие военнообязанные могут обжаловать заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) о пригодности к службе.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

По ее словам, сделать это можно как через комиссии высшего порядка, так и через суд.

Так, Сухорукова отметила, что решение ВВК может обжаловать любой человек, если он не согласен с решением и это проводится через ВВК более высокого уровня.

"Например, в районной, затем в областной, в региональной, в центральной ВВК. Если на этом пути человек не находит понимания и считает, что его права нарушены, человек может обратиться в суд", — пояснила Оксана Сухорукова.

Напомним, в Минобороны дали детальное разъяснение, как будут определять пригодность военнообязанных и о отмене статуса "ограниченно пригодный".

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