В Минобороны рассказали, как обжаловать заключение ВВК

Обжаловать заключение ВВК можно даже в суде.
Директор Департамента здравоохранения Министерства обороны Украины Оксана Сухорукова рассказала, что ограниченно пригодные военнообязанные и другие военнообязанные могут обжаловать заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) о пригодности к службе.
Об этом она сказала в эфире телемарафона.
По ее словам, сделать это можно как через комиссии высшего порядка, так и через суд.
Так, Сухорукова отметила, что решение ВВК может обжаловать любой человек, если он не согласен с решением и это проводится через ВВК более высокого уровня.
"Например, в районной, затем в областной, в региональной, в центральной ВВК. Если на этом пути человек не находит понимания и считает, что его права нарушены, человек может обратиться в суд", — пояснила Оксана Сухорукова.
Напомним, в Минобороны дали детальное разъяснение, как будут определять пригодность военнообязанных и о отмене статуса "ограниченно пригодный".
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