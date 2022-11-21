В Минобороны рассказали, какая цель оккупантов на востоке Украины: совершают 400 обстрелов в день

Российские оккупанты за день на востоке Украины совершают 400 обстрелов. Их цель – выйти на административные границы Донетчины.

Об этом в эфире ТСН в рамках единого телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, освобождение Херсона для оккупантов стало деморализующим эффектом. Поэтому они сейчас пытаются получить хотя бы тактическое преимущество.

“После того, как был освобожден Херсон, а это довольно деморализующий факт для оккупантов, они начали искать место приложения силы, чтобы поднять свой дух. Они концентрируют там свои усилия. Самая горячая точка сейчас – это Донетчина. Им мешает совершать атаки только плохая погода. Вместе с тем не уменьшилось количество обстрелов. По всему восточному фронту идет около 400 обстрелов в день. РФ не оставляет цели выйти на границы Донецкой области, но ВСУ очень мощно сопротивляются. Тай идут тяжелые бои и цена за то, что оккупанты не могут продвинуться дальше, очень большая”, — подчеркнула Анна Маляр.

Напомним, что российские террористы несколько дней подряд обстреливают освобожденный Херсон. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что оккупанты мстят жителям украинского города за поддержку ВСУ.

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