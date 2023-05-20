В Минобороны рассказали, какие части Бахмута удерживают украинские защитники

В Бахмуте ситуация критическая, в городе продолжаются тяжелые бои.

Украинские военные продолжают контролировать часть города Бахмут.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что украинские воины продолжают удерживать часть города, где идут тяжелые бои и ситуация критическая.

"В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем, наши войска держат оборону в районе "Самолёт", — сообщила Маляр.

Кроме того, украинские военные контролируют несколько других объектов города.

"На сегодня наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор", — отметила Маляр.

Напомним, ранее сообщалось, что основатель российской террористической группировки ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о взятии города Бахмута Донецкой области, бои за которые продолжаются уже почти год.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что на востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, эпицентром боев остается Бахмут.

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