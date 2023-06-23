В Минобороны рассказали, когда будет задействована вся часть резервов Украины

В Минобороны отмечают, что операция идет по плану.
Сегодня украинские войска во время наступления задействовали не весь свой потенциал.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.
В Минобороны подчеркивают, что ситуация развивается по плану, и не следует ожидать, что наступление – это что-то быстрое.
"Действительно, у нас еще основные события впереди. И главный удар еще впереди. Действительно, часть резервов — это поэтапные вещи — будет задействована позже", — сказала она.
Маляр добавила, что наступление также замедляет заминирование россиянами территорий.
Это постепенно, но наши закрепляются на рубежах и продвигаются уверенно. Оккупанты бросают и перетягивают все свои силы из других направлений на Юг и на Восток.
– сказала Маляр.
Тем временем Вооруженные силы Украины остановили наступление армии Российской Федерации по двум направлениям на востоке Украины. Это — Купянское и Лиманское направления.
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