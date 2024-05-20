В Минобороны рассказали, когда появится новая версия "Резерв+" и какие будут изменения в приложении

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал, что новая, полноценная версия приложения для военнообязанных "Резерв+" появится уже в июне.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Два дня существует этот проект, два дня он в доступе, причем это MVP-версия, а полноценная будет в июне, где можно будет получить электронный соответствующий военно-учетный документ и штрихкод. Процесс идет", - прокомментировал Лазуткин.

Напомним, Давид Арахамия рассказал, что вскоре будет введен QR-код для военнообязанных, который может заменить военный билет.

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