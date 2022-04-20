В Минобороны рассказали, могут ли россияне снова наступить из Беларуси и вернуться в Киев

В Минобороны рассказали, могут ли россияне снова наступить из Беларуси и вернуться в Киев

В Минобороны убеждены, что в ближайшее время россияне не будут наступать с севера Украины, но полностью такую возможность исключать не стоит.

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник убежден, что в ближайшее время повторное наступление на Киевщину, Житомирщину, Черниговщину и Сумщину маловероятно.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Полностью исключать такую возможность нельзя. Но в ближайшей перспективе мы этого не видим. Отмечаю, именно в ближайшей. Поскольку опять же для успешного наступления нужно создать ударную группировку. Сейчас на территории Беларуси некоторые батальонные тактические группы России остаются, они осуществляют определенные демонстративные действия, тем самым держа наши подразделения наготове", — говорит Мотузяник.

По его словам, враг может снова наступить из Беларуси, однако это будет зависеть от того, какого успеха оккупанты смогут достичь в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, спикер Минобороны отметил, что Киев остается приоритетом для захватчиков, однако сейчас столица готова к обороне.

"Киев – это, безусловно, лакомый кусок для российских оккупантов. Сейчас столица хорошо укреплена и готова к обороне. Причем уровень этой обороны не снижался, а наоборот, постоянно совершенствуется. Если Россия когда-нибудь и вернется к вопросу наступления на Киев, то для этого им нужно будет собрать огромное количество войск. А сейчас им нужна победа на востоке", — отметил Мотузяник.

Представитель МОУ также добавил, что сегодня отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси прикрывают участок границы с Украиной и находятся в повышенной боевой готовности.

"Но Беларусь своими недружественными действиями уже запятнала себя в этой позорной и несправедливой войне, которую Россия развязала против нас. Очернила тем, что предоставляет России свои территории, военную и гражданскую логистику. Аэродромы, откуда взлетают российские самолеты и бомбят Украину. Участки для размещение тактических ракетных комплексов, которыми Россия наносит удары по нашей территории. Так как должны быть готовы к любым действиям", — подчеркнул Мотузяник.

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