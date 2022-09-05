В Минобороны рассказали о длине линии фронта и где у ВСУ есть успехи

В настоящее время линия фронта в Украине простирается на 2,5 тыс. км.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

На 1,3 тыс. км ведутся активные боевые действия.

"На этих 1,3 тыс. км у нас есть оборонительная операция, которая заключается в определенном комплексе действий, и там могут быть как наступательные, так и оборонительные действия. Самые активные действия — это район Донецкого направления. Путин недавно говорил, что он ставит задачу — полностью захватить Донецкую область до определенного срока. Они (оккупанты — ред.) не успели по этим срокам, потому что собирались это сделать до 1 сентября, но не оставляют эту цель", — сообщила заместитель министра обороны.

По словам Маляр, на Донецком направлении у украинских войск успехи — продвигаются и деоккупируют населенные пункты.

Напомним, за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия ВСУ нанесли ракетные удары и огневое поражение по вражеским пунктам управления разного уровня.

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