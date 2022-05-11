В Минобороны рассказали о лицемерии международного права, которое может помешать наказать российских убийц и насильников

В Минобороны рассказали о лицемерии международного права, которое может помешать наказать российских убийц и насильников

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, как квалифицировать преступления оккупантов и дойти до той точки, когда виновные будут наказаны.

Есть очень интересная проблема в международном праве. Это такое лицемерие и слабость международного права, когда с одной стороны война, или языком норм права — агрессия — запрещена международным правом, но с другой стороны есть профессиональная армия, которой позволено, по сути, убивать и стрелять.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире "Сніданку с 1+1".

"Если мы говорим о будущей уголовной ответственности за эту войну, то мы говорим только о военно-политическом командовании Российской Федерации или любой другой совершающей агрессию страны. Но мы не говорим об ответственности подчиненных — обычных военных, которые пришли сюда и здесь убивают", — отметила она.

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По словам Маляр международным правом установлены правила и обычаи войны. То есть война запрещена, а правила и обычаи установлены. Это атавизм. У Украины есть шанс заявить об этом на весь мир и сказать, что так мы не закончим войны в этом мире.

"Или пусть каждый военный несет ответственность, пришедший сюда агрессор. Даже если он не насиловал. Он просто убивал нашего военного. За это тоже должна быть ответственность. Ее сегодня в мире нет", — подчеркнула она.

Также, по словам Маляра понятие "исполнение преступного приказа", когда мы говорим об агрессии, касается также только военно-политического руководства. Это прописано в Римском уставе.

"Не простого военного, который пришел нас сюда убивать. Конечно, по правилам и обычаям войны, убивать можно военных", — объяснила она.

Замминистра пояснила, что если убивают гражданских – за это уже наступает ответственность: есть понятие военных преступлений, преступлений против человечности.

"Но, если мы в мире хотим прекратить войну, тогда каждый военный должен знать, что если он пойдет сюда или в другую страну, он должен отвечать... Мир слаб и не может привлечь к ответственности за агрессию", — резюмировала Маляр.

Заместитель министра обороны Анна Маляр об актуальной ситуации на фронте и ее рабочих обязанностях

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