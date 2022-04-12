В Минобороны рассказали о "партизанских" методах борьбы с российскими оккупантами

Ранее сообщалось, что железнодорожное полотно в РФ повредили неизвестные.

Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала повреждение железнодорожных путей в Белгородской области, которая граничит с Украиной.

Об этом она рассказала 12 апреля в эфире телемарафона.

"Во время войны в первую очередь разрушается обеими сторонами, или если их много, то больше, объекты критической инфраструктуры, военной и логические объекты – это дороги, мосты, для того, чтобы каждая из сторон не могла доставить не только боеприпасы, а также горючее и провиант. Сегодня часть Харькова, небольшая часть, но блокируется врагом, и часть Харьковской области С нашей стороны Вооруженные Силы всячески пытаются усложнить им процесс доставки того, что они там пытаются накопить. Там, где даже не проходят активные бои, где идет процесс укрепления врага, там продолжается и процесс противодействия. И, собственно, это происходит сейчас в Харьковской области", — отметила Маляр.

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В то же время она не сообщила, причастны ли ВСУ к повреждению пути в Шебекинском районе Белгородской области.

Следует отметить, что пропагандистское росСМИ сообщило, что в Белгородской области в России неизвестные повредили железнодорожные пути. Ранее под Белгородом возле границы с Украиной прогремели два взрыва. Как сообщили очевидцы, они произошли спустя несколько дней после того, как РФ обвинила ВСУ в нанесении удара по нефтебазе.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 48-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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