В Минобороны рассказали о ситуации на трех направлениях фронта: где ВСУ наступают, а где обороняются

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что по состоянию на 27 июля ВСУ постепенно двигаются вперед возле Бахмута. На Купянском и Лиманском направлениях российские оккупанты пытаются атаковать позиции наших войск.

Об этом она написала на своем телеграмм-канале.

Анна Маляр отметила, что к югу от Бахмута ВСУ постепенно двигаются вперед. Тяжелые бои продолжаются в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки. Там оккупанты ведут интенсивный огонь.

"На севере от Бахмута отбиваем атаки врага. На Купянском направлении противник атакует, пытается выбить нас с господствующих высот. За сегодня наши защитники отбили несколько штурмов без потери позиций. На Лиманском направлении в районе за сегодня так же отражено несколько атак врага в районе Серебрянского леса", - сообщила Анна Маляр.

Напомним, ВСУ ликвидировали кадыровского пропагандиста "Карлсона", воевавшего против Украины. Оккупанта уничтожили на Бахмутском направлении фронта.

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