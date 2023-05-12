В Минобороны рассказали о ситуации на востоке: "Осуществляем оборону"

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска РФ наступают по нескольким направлениям. Впрочем, ВСУ не только обороняются, но и проводят штурмы.

Об этом представитель Минобороны сообщила в своем Telegram.

"Вражеские войска наступают на востоке по нескольким направлениям. Мы осуществляем оборону. Оборонные меры включают не только в прямом смысле оборону, но и контрштурмы и активные действия", — говорится в сообщении Маляр.

Она отмечает, хоть "враг сильный", но украинские защитники не дают оккупантам продвигаться и кое-где отбрасывают их назад и мощно уничтожают.

"Собственно, подобная ситуация на востоке длится уже несколько месяцев". – добавила Анна Маляр.

Напомним, 11 мая секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские военные имеют успех в районе Бахмута Донецкой области и отодвигают российских оккупантов. Таким образом, он подтвердил заявление командующего Сухопутными войсками Александра Сырского о том, что на отдельных участках фронта армия РФ не смогла удержать натиск Сил обороны и отступила на дистанцию до 2-х километров.

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