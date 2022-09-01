В Минобороны рассказали о ситуации с контрнаступлением на юге

На южном направлении украинские подразделения ведут позиционные бои и закрепляются на территориях.
По словам главы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, ВСУ продолжают уничтожать запасы врага и командные пункты.
Об этом Гуменюк рассказала на брифинге.
"Мы продолжаем уничтожать запасы врага, продолжаем контролировать транспортные пути, по которым они пытаются подтягивать резервы. Мы продолжаем уничтожать их командные пункты и места сосредоточения личного состава и техники, все, что касается уменьшения сил и мощностей врага", — рассказала Гуменюк.
Напомним, накануне британская разведка сообщила, что украинские защитники во время контрнаступления пробили оборону оккупантов на юге. Поэтому линия фронта продвинулась вглубь оккупированных территорий на несколько километров.
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