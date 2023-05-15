В Минобороны рассказали о сложной ситуации в Бахмуте

ВСУ удается продвигаться по городу.
Ситуация в Бахмуте Донецкой области остается очень тяжелой. Вооруженным силам Украины удается продвигаться по городу. Впрочем, оккупанты подтягивают десантно-штурмовые отряды.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр.
"В Бахмуте и в окрестностях сейчас все сложно. Очень. Вопреки всему удалось нашим войскам несколько дней продвигаться. Это все благодаря сверхвозможностям и профессиональности наших военных", — говорится в ее сообщении.
По словам Маляр, оккупационная армия РФ не изменяет свои цели, а подтягивает к окрестностям Бахмута свои десантно-штурмовые отряды.
"Продолжаются тяжелые бои. Продолжается оборона Бахмута", — подчеркнула заместитель министра обороны.
Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что продвижение ВСУ на Бахмутском направлении — это первый успех наступательных действий в проведении операции по обороне Бахмута Донецкой области. По его словам, сейчас это лишь частичный успех.
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