В Минобороны рассказали о важности информационной тишины при наступлении

Ключевой задачей информационной политики должна быть помощь вооруженным силам и их поддержка.

Вооруженные силы Украины нуждаются в информационной тишине во время проведения наступательных действий, поскольку разглашение передвижений или преждевременная информация по освобождению населенных пунктов мешает воинам закрепиться на позициях.

Об этом в эфире телемарафона заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что ключевой задачей информационной политики должна быть помощь вооруженным силам и их поддержка.

Маляр подчеркнула, что вся информационная политика во время проведения наступательных действий является частью общего плана военного командования. В принятии тех или иных решений по информационной политике принимает военное командование, в том числе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Военную информацию нельзя выдавать в тот момент, когда произошло событие. Если наши военные увольняют определенный населенный пункт, им нужно время для того, чтобы там закрепиться. Если мы сообщаем об увольнении населенного пункта непосредственно в сам момент, когда они его уволили, мы просто у них забираем возможность там закрепиться. То есть враг, пользуясь открытыми источниками, очень быстро реагирует, возвращается туда", — сказала Маляр.

Также огласка помогает оккупантам фиксировать потери ВСУ и определять эффективность своих действий.

"Поэтому нам так же важно эту информацию сначала отработать подразделениями информационной безопасности ВСУ, почистить, как мы говорим, эту информацию, и потом уже вычищенную, которая ничего не даст врагу, мы ее подаем", — пояснила замминистра.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские захватчики активизировались в информационном пространстве в течение последней недели потерь ВСУ во время наступления, чтобы деморализовать общество и посеять панику.

Кроме того, мы ранее информировали, что за прошедшие сутки потери армии РФ на Таврическом направлении убитыми и ранеными составляют почти четыре роты.

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