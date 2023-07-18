В Минобороны рассказали, почему контрнаступление ВСУ замедляется

Контрнаступление Вооруженных сил Украины замедляется из-за заминирования. Разминировать территории на юге скорее невозможно из-за технических моментов.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр.

Представительница Минобороны отмечает: российская армия понимала, что наступление Сил обороны рано или поздно начнется. Именно поэтому оккупанты готовились и укреплялись. В настоящее время враг имеет преимущество в количестве вооружений и людей.

"РФ готовилась к такой войне 30 лет, ресурсов у них много, они могут себе это позволить. Надо понимать, что наши войска прорываются через заминированные участки и мощное сопротивление противника, это замедляет", — сказала Маляр.

Замминистра обороны отмечает, что сейчас украинские воины уменьшают оборонный потенциал захватчиков.

"Украина не будет больше людей, чем РФ, разминировать скорее невозможно, есть технические особенности и правила", — пояснила Маляр.

Напомним, в Минобороны рассказали, сколько территорий уже деоккупировано. Так, за прошедшую неделю украинские Вооруженные силы освободили от оккупации почти 18 кв. км территории на востоке и юге Украины.

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