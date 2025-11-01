- Дата публикации
Категория
Война
В Минобороны рассказали, почему ТЦК не принимает заявление на отсрочку
В Украине автоматически будут продлевать большинство отсрочек от мобилизации
В Украине введена система автоматического продления большинства отсрочек от мобилизации. Теперь гражданам не нужно лично подавать документы в территориальные центры комплектования (ТЦК).
Об этом сообщил руководитель Главного управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой в комментарии РБК — Украина
По его словам, обновленный механизм касается более 700 тысяч украинцев.
«Подавляющее большинство отсрочек теперь продлеваются автоматически — это более 700 тысяч человек. Если вся необходимая информация уже есть в государственных реестрах, гражданину не нужно ничего делать», — пояснил Берестовой.
Он отметил, что ТЦК больше не принимают заявления на продление отсрочки. Подать запрос можно через мобильное приложение «Резерв+», а при отсутствии технической возможности — в любом ЦПАУ.
«Мы уменьшаем нагрузку на территориальные центры, чтобы они могли сосредоточиться на главном — мобилизационной работе для нужд обороны», — добавил представитель Минобороны.
Кому отсрочку продлят автоматически
Система автоматически возобновляет отсрочки для лиц, чьи данные уже содержатся в государственных реестрах. Ничего делать не нужно, если гражданин принадлежит к одной из таких категорий:
лица с инвалидностью;
временно непригодные к службе;
родители трех и более детей в возрасте до 18 лет;
родители ребенка с инвалидностью или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью І-ІІ группы;
те, кто ухаживают за мужем, женой или родителями с инвалидностью І-ІІ группы;
одинокие матери или родители, если другой из супругов служит в ВСУ;
студенты дневной или дуальной формы обучения, докторанты;
научные, научно-педагогические и педагогические работники, работающие по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;
родственники военных, погибших или пропавших без вести;
родственники Героев Украины, награжденных посмертно;
лица, лишенные свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины;
военнослужащие, освобожденные из плена.
Что изменилось с 1 ноября
Обновленные правила мобилизационного учета предусматривают цифровизацию процессов и сокращение бюрократии. Часть процедур переведена в ЦПАУ, а бумажный документооборот постепенно уходит в прошлое.
Основная цель нововведений — сделать процесс оформления отсрочки быстрым, прозрачным и бесконтактным, что, по словам Минобороны, также уменьшит очереди и риски коррупционных злоупотреблений.
Напомним, ранее мы писали о том, что ТЦК советует оформлять отсрочку онлайн через «Резерв+» с 1 ноября, чтобы избежать очередей в ЦПАУ.