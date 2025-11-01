В Минобороны рассказали, почему ТЦК не принимает заявление на отсрочку

Мобилизация

В Украине введена система автоматического продления большинства отсрочек от мобилизации. Теперь гражданам не нужно лично подавать документы в территориальные центры комплектования (ТЦК).

Об этом сообщил руководитель Главного управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой в комментарии РБК — Украина

По его словам, обновленный механизм касается более 700 тысяч украинцев.

«Подавляющее большинство отсрочек теперь продлеваются автоматически — это более 700 тысяч человек. Если вся необходимая информация уже есть в государственных реестрах, гражданину не нужно ничего делать», — пояснил Берестовой.

Он отметил, что ТЦК больше не принимают заявления на продление отсрочки. Подать запрос можно через мобильное приложение «Резерв+», а при отсутствии технической возможности — в любом ЦПАУ.

«Мы уменьшаем нагрузку на территориальные центры, чтобы они могли сосредоточиться на главном — мобилизационной работе для нужд обороны», — добавил представитель Минобороны.

Кому отсрочку продлят автоматически

Система автоматически возобновляет отсрочки для лиц, чьи данные уже содержатся в государственных реестрах. Ничего делать не нужно, если гражданин принадлежит к одной из таких категорий:

лица с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители трех и более детей в возрасте до 18 лет;

родители ребенка с инвалидностью или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью І-ІІ группы;

те, кто ухаживают за мужем, женой или родителями с инвалидностью І-ІІ группы;

одинокие матери или родители, если другой из супругов служит в ВСУ;

студенты дневной или дуальной формы обучения, докторанты;

научные, научно-педагогические и педагогические работники, работающие по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;

родственники военных, погибших или пропавших без вести;

родственники Героев Украины, награжденных посмертно;

лица, лишенные свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины;

военнослужащие, освобожденные из плена.

Что изменилось с 1 ноября

Обновленные правила мобилизационного учета предусматривают цифровизацию процессов и сокращение бюрократии. Часть процедур переведена в ЦПАУ, а бумажный документооборот постепенно уходит в прошлое.

Основная цель нововведений — сделать процесс оформления отсрочки быстрым, прозрачным и бесконтактным, что, по словам Минобороны, также уменьшит очереди и риски коррупционных злоупотреблений.

Напомним, ранее мы писали о том, что ТЦК советует оформлять отсрочку онлайн через «Резерв+» с 1 ноября, чтобы избежать очередей в ЦПАУ.