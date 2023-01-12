В Минобороны рассказали последние новости о боях за Соледар и Бахмут: "Наши воины мужественно удерживают позиции"

В Министерстве обороны сообщили, что украинские военные удерживают позиции в районе Соледара и Бахмута, где сейчас идут ожесточенные бои.

Об этом написала заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram-канале.

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Она подчеркнула, что цель оккупационных войск – неизменна. Они бросают все силы, чтобы прорвать оборону украинских защитников в районе Соледара. Также оккупанты не оставляют попыток взять Бахмут.

"Противник продолжает наступление в районе Соледара. Цель врага — прорвать оборону наших войск и захватить город. Продолжаются также попытки оцепить Бахмут. Для этого враг использует отряды "вагнеровцев" и регулярных войск. Наши воины мужественно держат позиции и наносят врагу многочисленные потери", — говорится в сообщении Маляр.

Жестокие бои за Соледарь и Бахмут

Бахмутское направление – самый горячий участок на фронте. Россияне, несмотря ни на что, пытаются выйти на административные границы Донецкой области. Сначала они штурмовали Бахмут, теперь основные усилия были направлены на захват Соледара.

Ежедневно российские оккупанты предпринимают наступательные действия на Бахмутском направлении, пытаясь взять под контроль Соледар и пути снабжения наших подразделений. Оккупанты терпят большие потери, но бои продолжаются.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что во время упорных боев за Бахмут и Соледар потери России составляют примерно от 10 до 20 тысяч человек. Также он опроверг ложь российских пропагандистов, которые уже неделю говорят о "захвате" Соледара.

Военный эксперт Роман Свитан о ситуации в Соледаре и Бахмуте

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