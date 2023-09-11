В Минобороны рассказали, сколько километров освободили ВСУ на юге за прошедшую неделю

Украинские войска на прошлой неделе на юге удачно наступали в районе Роботиного и Вербового и освободили на юге 1,5 кв. км.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр во время включения из Military Media Center.

Как рассказала Маляр, ВСУ сталкиваются с серьезными препятствиями со стороны врага, но "уже кое-где прорвана первая линия обороны" россиян и "наши войска двигаются дальше".

"Есть продвижение, определенные успехи. За прошедшую неделю у нас там (на юге) 1,5 кв. км освободжено", — сказала заместитель Министра

Она отметила, что вооруженные силы Украины закрепляются в этих районах.

Напомним, украинские войска освободили часть села Опросное возле Авдеевки.

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