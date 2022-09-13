В Минобороны рассказали, сколько населенных пунктов освободили ВСУ на Харьковщине

В последние несколько дней Вооруженным силам Украины удалось провести успешное контрнаступление в Харьковской области.

Украинская армия освободила от оккупационных войск уже 3800 квадратных километров территории Харьковщины. Впрочем, операция в регионе продолжается.

Как сообщила в эфире телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр.

По словам представительницы Минобороны, операция будет продолжаться до полного освобождения Харьковской области от армии страны-агрессорки.

"Эта операция по освобождению Харьковской области длилась несколько дней, и она планировалась на несколько дней. И начиная с 6 сентября по сегодняшний день освобождено 3 800 квадратных километров, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации, где они фактически были заложниками", — рассказала Маляр.

Как сообщалось, операция по увольнению Херсонщины имеет высокие шансы на успех, считает Филипс Пейсон О'Брайен. После объявления о начале контрнаступления Украины, аналитики считают, что Киев начал амбициозную операцию, которая может привести к окружению почти 20 тысяч российских солдат и увольнению украинского юга.

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