В Минобороны рассказали, сколько ракет осталось в России

В Минобороны показали статистику, согласно которой Россия исчерпала более половины своих запасов ракет.
Министр обороны Алексей Резников обнародовал статистику количества оставшихся у оккупантов российских ракет.
Об этом он написал в твиттере.
"Четыре врага российского ракетного арсенала: блестящая украинская ПВО; бездарные российские ракетные войска; санкции; время. Демилитаризуем террористическое государство, чтобы жить в мире!" – написал Резников.
Так, по информации Минобороны, РФ уже использовала 87% своих ракет "Искандер". Однако у России до сих пор есть немало ракет С-300, "Кинжалов" и "Ониксов".
Four enemies of the russian missile arsenal:— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 22, 2022
brilliant Ukrainian air defense forces; inept russian missile forces; sanctions;
time.
Let's demilitarize terrorista statue to live in peace! pic.twitter.com/ndttmXCc22
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила против Украины более 4700 ракет.
В октябре советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в российской армии осталось всего 25% арсенала ракет.
В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов в прошлом месяце заявил, что на вооружении РФ осталось 25-28% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения ее войск в Украину 24 февраля.
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